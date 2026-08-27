Около полусотни фасадов многоквартирных домов Подмосковья обновили в рамках капремонта
В Подмосковье с начала года выполнили капитальный ремонт фасадов 48 многоквартирных домов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы прошли под контролем Фонда капитального ремонта региона. Больше всего работ завершено в Мытищах (16), Одинцовском городском округе (14) и Серпухове (12).
«В этом году в Подмосковье полностью перестроена система, учтены ошибки прошлых лет. В реестр квалифицированных подрядных организаций привлекли ещё 170 подрядчиков, внедрено техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап от заключения договора до оплаты взят на личный контроль, осуществляется ручное сопровождение. За 12 лет в регионе отремонтировали 20 тысяч МКД», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Капремонт фасада – это целый комплекс работ, который делает дом надёжнее, теплее и красивее. В Подмосковье в рамках программы капремонта на фасадах многоквартирных домов выполняют утепление. Для этого применяют навесные конструкции или современные энергоэффективные системы – например, «мокрый фасад».
Среди других видов работ – герметизация межпанельных швов, заделка трещин, замена и ремонт водосточных систем, обновление входных групп и козырьков, оштукатуривание и покраска, а также ремонт балконов и балконных плит.
Все работы проводят по утверждённому проекту и под контролем специалистов. Сначала обследуют фасад, фиксируют дефекты, а потом поэтапно всё приводят в порядок.
Отдельное внимание уделяют пожеланиям жителей. Они выбирают цвета, фасадов и контролируют ход ремонта. Благодаря этому каждый дом получает свои характер и настроение. Капитальный ремонт фасадов не только придает зданию эстетический внешний облик, но и обеспечивает надёжность и долговечность.