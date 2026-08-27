Около полусотни фасадов многоквартирных домов Подмосковья обновили в рамках капремонта

27 августа 2026, 21:23

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

В Подмосковье с начала года выполнили капитальный ремонт фасадов 48 многоквартирных домов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Работы прошли под контролем Фонда капитального ремонта региона. Больше всего работ завершено в Мытищах (16), Одинцовском городском округе (14) и Серпухове (12).

«В этом году в Подмосковье полностью перестроена система, учтены ошибки прошлых лет. В реестр квалифицированных подрядных организаций привлекли ещё 170 подрядчиков, внедрено техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап от заключения договора до оплаты взят на личный контроль, осуществляется ручное сопровождение. За 12 лет в регионе отремонтировали 20 тысяч МКД», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО