Сборная Подмосковья стала призёром чемпионата «Профессионалы» в сфере промышленности

27 августа 2026, 21:00

оригинал Фото: пресс‑служба Минобразования МО

На площадке Федерального технопарка профессионального образования в Калуге завершился финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям в сфере промышленности. Об этом сообщили в пресс‑службе Министерства образования Московской области.





Сборная Подмосковья завоевала пять медалей и заняла второе место среди регионов России в общем зачёте.

«В финале Московскую область представляли 10 студентов колледжей. Результаты их выступления – это подтверждение эффективности нашей системы среднего профессионального образования. Мы продолжим поддерживать чемпионатное движение и создавать условия для профессионального роста молодёжи», – отметила министр образования региона Ингрид Пильдес.