Сборная Подмосковья стала призёром чемпионата «Профессионалы» в сфере промышленности
На площадке Федерального технопарка профессионального образования в Калуге завершился финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям в сфере промышленности. Об этом сообщили в пресс‑службе Министерства образования Московской области.
Сборная Подмосковья завоевала пять медалей и заняла второе место среди регионов России в общем зачёте.
«В финале Московскую область представляли 10 студентов колледжей. Результаты их выступления – это подтверждение эффективности нашей системы среднего профессионального образования. Мы продолжим поддерживать чемпионатное движение и создавать условия для профессионального роста молодёжи», – отметила министр образования региона Ингрид Пильдес.Финалисты соревновались по 14 компетенциям. Конкурсанты из Подмосковья приняли участие в 10 из них. В сборную вошли представители девяти ссузов региона. Представители региона взяли три серебряные и две бронзовые медали.
Всего в финале участвовали более 200 конкурсантов – студенты колледжей и техникумов, молодые специалисты промышленных предприятий и гости из 16 дружественных государств.
Ранее сборная Московской области завоевала два серебра на чемпионате «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ в Нижнем Новгороде. Впереди – чемпионат высоких технологий, который состоится в сентябре в Великом Новгороде, и финал чемпионата, который пройдёт в ноябре-декабре в Санкт-Петербурге.