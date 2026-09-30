Музей «Новый Иерусалим» запустил открытый конкурс новогодних украшений
Приём заявок на участие во II открытом конкурсе творческих работ «Новогоднее украшение» открылся в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в среду, 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуризма Московской области.
В этом году темой конкурса стала федоскинская лаковая миниатюра. Заявки принимаются в двух номинациях: «Новогодний шар с росписью» и «Новогодняя поделка». Количество работ от одного автора не ограничено.
«Конкурс будет проходить в трёх возрастных категориях: «Дети» (для участников до 14 лет включительно), «Взрослые» (от 15 лет) и «Вместе» (коллективное или семейное творчество)», — отмечается в сообщении.Приём заявок завершат 15 ноября. Готовую поделку вместе с заполненной анкетой можно принести на стойку информации музея «Новый Иерусалим». Победителей объявят 1 декабря.