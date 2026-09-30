Музей «Новый Иерусалим» запустил открытый конкурс новогодних украшений

30 сентября 2026, 11:38

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Приём заявок на участие во II открытом конкурсе творческих работ «Новогоднее украшение» открылся в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в среду, 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуризма Московской области.





В этом году темой конкурса стала федоскинская лаковая миниатюра. Заявки принимаются в двух номинациях: «Новогодний шар с росписью» и «Новогодняя поделка». Количество работ от одного автора не ограничено.





«Конкурс будет проходить в трёх возрастных категориях: «Дети» (для участников до 14 лет включительно), «Взрослые» (от 15 лет) и «Вместе» (коллективное или семейное творчество)», — отмечается в сообщении.