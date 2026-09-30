Пострадавшие от дронов дома в Солнечногорске готовят к пуску отопления
Работы по ремонту домов №35 и №30 по улице Баранова в Солнечногорске, пострадавших от атаки беспилотников летом текущего года, обсудил с жильцами замглавы округа Никита Иванов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В доме №35 ударной волной выбило окна. Остекление проводится поэтапно — сначала в квартирах, а потом в порядок приведут общедомовое имущество.
«Пуск тепла в жилые дома будет поэтапно проходить в октябре», — отметил Иванов.Он добавил, что газопровод в доме не пострадал, поэтому газовым оборудованием можно пользоваться без ограничений.
В доме №30, в который попал дрон, демонтировали аварийную плиту и приступили к отливке новой, а также к восстановлению кирпичной кладки. Завершить эти работы должны до середины октября.
Ранее сообщалось, что предупреждения о беспилотной опасности жители Московской области могут получать через мобильное приложение «112 МО», разработанное для оперативного взаимодействия граждан с экстренными службами.