Пострадавшие от дронов дома в Солнечногорске готовят к пуску отопления

30 сентября 2026, 10:54

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Работы по ремонту домов №35 и №30 по улице Баранова в Солнечногорске, пострадавших от атаки беспилотников летом текущего года, обсудил с жильцами замглавы округа Никита Иванов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В доме №35 ударной волной выбило окна. Остекление проводится поэтапно — сначала в квартирах, а потом в порядок приведут общедомовое имущество.





«Пуск тепла в жилые дома будет поэтапно проходить в октябре», — отметил Иванов.