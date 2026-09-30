Жители Подмосковья подали более 130 тысяч заявок на выплаты на школьную форму

30 сентября 2026, 10:25

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 130 тысяч заявлений на получение выплат на школьную форму отправили через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Такая выплата предоставляется многодетным семьям раз в год и составляет по три тысячи рублей на каждого школьника.





«Услуга по подаче заявки размещается в разделе «Семья», подразделе «Многодетным и малообеспеченным». Заявитель должен авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить соответствующую электронную форму, указать реквизиты счёта для перечисления средств и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.