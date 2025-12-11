Музей подмосковного комплекса по переработке отходов пополнило холодное оружие
Музей «Культурный слой», работающий в комплексе по переработке отходов «Восток», представил новую коллекцию. Её основу составило холодное оружие разных эпох, обнаруженное на сортировочных конвейерах, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Среди экспонатов – японские катаны, китайские клинки, азиатское мачете, казачья сабля, реплика средневекового меча и кинжалы. Эти предметы сотрудники нашли в потоке бытовых отходов. Артефакты отреставрировали и изучили. Исследователи стремились восстановить историю каждого клинка.
Как напомнили в ведомстве, музей насчитывает более двух тысяч уникальных объектов, найденных на конвейерах КПО «Нева» и «Восток».
Познакомиться с находками можно онлайн на сайте музея или посетить экскурсию по КПО «Восток». Они проводятся каждую среду в 13 часов по предварительной заявке.
