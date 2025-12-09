В Подмосковье уборку снега будут контролировать через цифровые сервисы

09 декабря 2025, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Московская область внедряет цифровую систему для мониторинга уборки снега в зимний период. Новый инструмент разработали, чтобы оптимизировать работу коммунальных служб и сделать уборку более эффективной. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.





Система формирует задания для более 4 000 единиц техники и 8 000 сотрудников, заменяя ручное планирование. Алгоритм учитывает дорожную обстановку, включая тротуары, оптимизирует маршруты коммунальной техники и отслеживает выполнение задач. В случае отклонения от маршрута водителю приходит подсказка.



Технология уже показала эффективность в летне-осеннем пилоте: работники выполнили более 89 000 заданий, повысили эффективность на 20% и сократили холостой пробег и расход топлива на 17%. Успешный опыт позволил масштабировать систему и на зимний сезон.



«В этом году мы расширили чек-лист для МБУ, включили в него работу в системе «Яндекс.Вектор». Учитывая прогнозы о снежной зиме, проработаем и возможность привлечения дополнительных ресурсов и бригад для бесперебойной работы. Штат сотрудников должен быть укомплектован минимум на 95% от нормы», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.