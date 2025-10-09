Музей подольской школы победил на всероссийском конкурсе

09 октября 2025, 09:54

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Итоги конкурса школьных музеев «Знать, чтобы помнить» подвели в России. В номинации «Лучший городской музей» победу одержал проект подольской школы №24. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Победить подольскому школьному музею боевой и трудовой славы помогла цифровизация. Об этом рассказал учитель истории школы №24, руководитель музея Константин Колесников.





«Мы участвуем в конкурсе во второй раз. Ранее заняли первое место по области и второе по России в конкурсе по цифровизации музеев, благодаря чему смогли приобрести современное оборудование. Новые информационные технологии, которые мы используем при создании проектов в своём музее, позволили нам сейчас войти в число лучших», — сказал Колесников.