Музей подольской школы победил на всероссийском конкурсе
Итоги конкурса школьных музеев «Знать, чтобы помнить» подвели в России. В номинации «Лучший городской музей» победу одержал проект подольской школы №24. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Победить подольскому школьному музею боевой и трудовой славы помогла цифровизация. Об этом рассказал учитель истории школы №24, руководитель музея Константин Колесников.
«Мы участвуем в конкурсе во второй раз. Ранее заняли первое место по области и второе по России в конкурсе по цифровизации музеев, благодаря чему смогли приобрести современное оборудование. Новые информационные технологии, которые мы используем при создании проектов в своём музее, позволили нам сейчас войти в число лучших», — сказал Колесников.Музей в школе №24 создали в 1983 году, сейчас в нём более 60 экспонатов.