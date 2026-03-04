Загруженность дорог в Подмосковье утром 4 марта составила пять баллов
Фото: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 12 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.В областном Минтрансе водителей призвали быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.