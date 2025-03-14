Музей-заповедник «Горки Ленинские» стал участником пилотного экологического проекта

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Музей-заповедник «Горки Ленинские» стал участником пилотного проекта по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в музеях. В рамках инициативы рядом с одним из въездов установили первую электрозаправочную станцию, позволяющую зарядить автомобиль до 80% всего за 30 минут, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«В музе-заповеднике "Горки Ленинские" появилась первая в регионе музейная зарядная станция для электромобилей. Появление ЭЗС на территории музея обусловлено развитием электротранспорта, экологической направленностью "Горок Ленинских", а также высоким спросом на подобного рода услуги со стороны электромобилистов», — сообщил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
«Сообщество электромобилистов каждый год растёт, и зарядные станции в музеях становятся важность частью инфраструктуры. Посетителям удобно поставить автомобиль на зарядку и отправиться на экскурсию или прогулку по парку», — добавил Сарамуд.
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Дайана Хусинова