Музей-заповедник «Горки Ленинские» стал участником пилотного экологического проекта

Музей-заповедник «Горки Ленинские» стал участником пилотного проекта по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в музеях. В рамках инициативы рядом с одним из въездов установили первую электрозаправочную станцию, позволяющую зарядить автомобиль до 80% всего за 30 минут, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.