В музее-заповеднике «Архангельское» запустили творческую акцию ко Дню Победы

Творческую акцию для детей запустил музей-заповедник «Архангельское» в преддверии Дня Победы: ребятам предлагается присылать свои рисунки, посвящённые героям войны, а затем все эти работы оцифруют и объединят в инсталляцию в виде карты России, сообщает пресс-служба городского округа Красногорск.