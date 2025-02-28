В музее-заповеднике «Архангельское» запустили творческую акцию ко Дню Победы

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Творческую акцию для детей запустил музей-заповедник «Архангельское» в преддверии Дня Победы: ребятам предлагается присылать свои рисунки, посвящённые героям войны, а затем все эти работы оцифруют и объединят в инсталляцию в виде карты России, сообщает пресс-служба городского округа Красногорск.
«Мы верим, что эта акция не только позволит детям проявить свои творческие способности, но и поможет им лучше понять и почувствовать важность исторических событий», — заявил директор музея-заповедника «Архангельское» Вадим Задорожный.Рисунки в рамках акции принимаются до 15 апреля. Работы можно отправлять по электронной почте goronesko.mn@arhangelskoe.su или на адрес музея: индекс 143420, Московская область, округ Красногорск, посёлок Архангельское, музей-заповедник «Архангельское» с темой письма: акция «Великий Подвиг».
Инсталляцию из детских рисунков установят на территории музея, открытие состоится 9 мая.
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