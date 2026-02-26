В Подмосковье выявили двух нелегальных возчиков строительных отходов

26 февраля 2026, 13:53

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Два случая нарушения правил обращения со строительным мусором выявили полицейские в Раменском округе и Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.





Первый случай произошёл в дерене Огуднево округа Щёлково: там водитель выгрузил строительные отходы из фуры. Второго водителя задержали в деревне Чулково Раменского округа за транспортировку стройотходов без разрешительных документов.





«На нарушителей оформили административные протоколы и выписали штрафы», — рассказал глава Минэкологии региона Виталий Мосин.