Виктор Зинчук даст концерт в музее-заповеднике Чайковского в Клину
Праздничный концерт в честь Международного женского дня даст гитарист-виртуоз Виктор Зинчук в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в округе Клин накануне праздника — 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкультурризма Московской области.
В программу концерта войдут произведения Баха, Моцарта, Бетховена, а также композиции, созданные самим Виктором Зинчуком.
«Кроме того, музыкант расскажет слушателям о создании музыки и поделится историями из жизни», — говорится в сообщении.Концерт начнётся в 17:00. Возрастные ограничения — 6+.
Обладатель звания «Золотая гитара России», заслуженный артист РСФСР Виктор Зинчук вписан в книгу рекордов Гиннеса как самый техничный гитарист мира. Он также является членом жюри Российской национальной музыкальной премии.