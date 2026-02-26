Виктор Зинчук даст концерт в музее-заповеднике Чайковского в Клину

26 февраля 2026, 13:19

оригинал Виктор Зинчук (фото: пресс-служба Минкульттуризма МО)

Праздничный концерт в честь Международного женского дня даст гитарист-виртуоз Виктор Зинчук в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в округе Клин накануне праздника — 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкультурризма Московской области.





В программу концерта войдут произведения Баха, Моцарта, Бетховена, а также композиции, созданные самим Виктором Зинчуком.





«Кроме того, музыкант расскажет слушателям о создании музыки и поделится историями из жизни», — говорится в сообщении.