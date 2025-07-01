Музей Зарайской баранки стал новой гастрономической точкой притяжения Подмосковья

01 июля 2025, 17:54

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Зарайск

Музей Зарайской баранки открылся в центре города на Осетре, на благоустроенной Красноармейской улице, в старинном домике со 150-летней историей. Автор проекта – Иван Борисенко. Лакомство выпекается по старинному рецепту. Оно отличается особой хрустящей корочкой, ароматом и нежностью.





Но главная особенность Зарайской баранки – способность увеличиваться в размерах. Если положить её в чай, она весь его выпьет. Об этом «Радио 1» рассказала зарайский экскурсовод Юлия Трундаева.

«Существует легенда о Зарайской пьющей баранке. Когда-то была баранка, которая могла испить целый стакан чая, вбирая его в себя полностью. Была буквально секунда, когда ты брал эту баранку, мог положить себе в рот, и она таяла во рту. Это было истинное наслаждение. Иван Борисенко попытался воплотить эту старинную рецептуру и попутно испробовал множество рецептов. Результат мы можем попробовать, побывав в Зарайской бараночной», – пояснила экскурсовод.

Фото: пресс-служба администрации м. о. Зарайск



«Дом на улице Красноармейской в три окошка – удивительное атмосферное место. Он расположен в конце улицы Красноармейской, прямо за водонапорной башней. По выходным там очень много туристов. Можно испить чаю с разными видами баранок, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению Зарайской баранки и послушать чудесную экскурсию, закончив ее гастрономическим приключением. Существуют разные вкусы. Есть баранки из пшеничной муки, из ржаной, с маком, с корицей и даже с чесноком», – сказала собеседница «Радио 1».

«Это небольшой экскурс в историю хлебной торговли в Зарайске. Дело в том, что через город проходил сухопутный Астраханский тракт. Климат у нас, в Центральном федеральном округе, довольно прохладный. Поэтому пшеницу везли из южных районов России. И вот здесь шла торговля и пшеницей, и мукой», – добавила Юлия Трундаева.