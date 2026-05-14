В Пушкине приступили к строительству школы на 1650 мест

Школу, рассчитанная на 1650 учеников, построят в составе жилого комплекса «Публицист» в Пушкине. Извещение о начале работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





Учиться в школе будут дети всех возрастов, при этом для младшеклассников и учеников средних и старших классов предусмотрены разные входы и гардеробы.





«В здании обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, мастерские, актовый зал, несколько спортивных залов, столовую с пищеблоком, а рядом с центральным входом будет зона ожидания для родителей», — говорится в сообщении.