В Пушкине приступили к строительству школы на 1650 мест
Школу, рассчитанная на 1650 учеников, построят в составе жилого комплекса «Публицист» в Пушкине. Извещение о начале работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Учиться в школе будут дети всех возрастов, при этом для младшеклассников и учеников средних и старших классов предусмотрены разные входы и гардеробы.
«В здании обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, мастерские, актовый зал, несколько спортивных залов, столовую с пищеблоком, а рядом с центральным входом будет зона ожидания для родителей», — говорится в сообщении.Завершить строительство планируют весной 2028 года.
В ведомстве отметили, что всего в состав ЖК «Публицист» войдут девять объектов социальной инфраструктуры: две школы, пять детсадов, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника.