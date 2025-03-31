Музею Наро-Фоминска подарили макет корабля ледового класса «Иван Папанин»

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
В историко-краеведческом музее Наро-Фоминска теперь можно увидеть новое судно, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В дар музею администрация передала макет патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин».
«Всего было изготовлено две копии этого судна. Одну из них недавно передали капитану корабля «Иван Папанин». В тот же день с представителями администрации муниципалитета было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. Когда судно в рамках заводских ходовых испытаний прибудет на место службы в Мурманск, макет передадут в военно-морской музей Северного флота», – рассказали в пресс-службе.Патрульный корабль «Иван Папанин» – важный символ российского флота. Он назван в честь известного полярника Ивана Дмитриевича Папанина, который внёс значительный вклад в исследование Арктики.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
Переданный в музей макет выполнен с высокой степенью детализации в масштабе 100:1. Это модель уже второго военно-морского корабля, над которым взял шефство Наро-Фоминский городской округ. Макет первого, носящего имя города воинской славы «Наро-Фоминск», тоже представлен в экспозиции музея. Теперь посетители смогут ближе познакомиться с историей российского кораблестроения и подвигами отечественных исследователей.
Передача макета в музейный фонд – часть программы сохранения и популяризации исторического и культурного наследия Наро-Фоминского края.
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Лора Луганская