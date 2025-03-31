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Музею Наро-Фоминска подарили макет корабля ледового класса «Иван Папанин»

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В историко-краеведческом музее Наро-Фоминска теперь можно увидеть новое судно, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В дар музею администрация передала макет патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин».
«Всего было изготовлено две копии этого судна. Одну из них недавно передали капитану корабля «Иван Папанин». В тот же день с представителями администрации муниципалитета было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. Когда судно в рамках заводских ходовых испытаний прибудет на место службы в Мурманск, макет передадут в военно-морской музей Северного флота», – рассказали в пресс-службе.
Патрульный корабль «Иван Папанин» – важный символ российского флота. Он назван в честь известного полярника Ивана Дмитриевича Папанина, который внёс значительный вклад в исследование Арктики.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Переданный в музей макет выполнен с высокой степенью детализации в масштабе 100:1. Это модель уже второго военно-морского корабля, над которым взял шефство Наро-Фоминский городской округ. Макет первого, носящего имя города воинской славы «Наро-Фоминск», тоже представлен в экспозиции музея. Теперь посетители смогут ближе познакомиться с историей российского кораблестроения и подвигами отечественных исследователей.

Передача макета в музейный фонд – часть программы сохранения и популяризации исторического и культурного наследия Наро-Фоминского края.

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#подмосковье
#московская область
Китайский хоккейный клуб «Куньлунь» остаётся играть в Мытищах
31 марта 2025, 10:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Хоккейный клуб из Пекина «Куньлунь Ред Стар» проведёт сезон 2025/26 на уже знакомой «Арене Мытищи имени В.И. Шалимова». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Команду, которая уже несколько лет проводит домашние матчи на «Арене Мытищи», в городе полюбили. Свидетельство тому – 5 тыс. зрителей на трибунах во время последнего матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги против омского «Авангарда». Больше собирали только игры с московским «Спартаком», однако в основном это происходило за счёт болельщиков красно-белых», – пояснили в администрации.
Китайский профессиональный хоккейный клуб был основан в 2016 году для участия в первенстве КХЛ. В 2020-м из-за пандемии коронавируса команда переехала в Мытищи.

В этом сезоне «Куньлунь» провёл лучший для себя сезон после переезда в подмосковный город. Команда остановилась в шаге от попадания в зону плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции КХЛ.

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Строительная готовность детского сада в ЖК «Егорово Парк» составляет 45%
31 марта 2025, 10:19

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Люберцы в ЖК «Егорово Парк» продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 285 детей. В настоящее время завершено возведение монолитного каркаса, ведётся кладка стен и устройство кровли. Остекление выполнено на 90%, также монтируются системы вентиляции и водоснабжения.
Общая строительная готовность объекта составляет 45%. В процессе работ ежедневно задействовано 30 специалистов, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Трёхэтажное здание площадью 5,1 тысячи квадратных метров разместится в северо-восточной части комплекса. Дошкольное учреждение будет принимать детей от 2 до 7 лет. В нём предусмотрено 12 многофункциональных групп, в каждой из которых будут игровые зоны, спальни, буфетные, туалеты и раздевалки. Дизайн помещений выполнен в светлых оттенках с яркими акцентами, а каждая группа получит индивидуальное цветовое оформление.



На первом этаже разместят пищеблок и медицинский кабинет с процедурной. Второй этаж оборудуют музыкальным и спортивным залами, пространством для кружков, а также кабинетом логопеда. Кроме того, предусмотрены административные и хозяйственные помещения: кабинеты заведующего и завхоза, кладовые. Для удобства маломобильных граждан в здании установят лифт и адаптированные санузлы. Входная зона будет включать просторный вестибюль с колясочной и пост охраны.

На прилегающей территории у каждой группы появятся игровые площадки с песочницами, лабиринтами и развивающим оборудованием. Для занятий спортом на свежем воздухе оборудуют две площадки с безопасным резиновым покрытием. Более половины территории озеленят, высадив деревья и кустарники, а также установят освещение. Рядом с детским садом предусмотрены парковочные места для автомобилей родителей.

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Юным жителям Каширы торжественно вручили их первые паспорта
31 марта 2025, 10:00

Пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Кашире прошла торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам России. Девятнадцать мальчиков и девочек получили свой первый документ, удостоверяющий личность, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С приветственной речью выступил глава округа Михаил Шувалов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

«Каждый раз, вручая паспорта граждан, делаю это с большой радостью. Именно вы, ребята, придете нам на смену и будете определять будущее России. Растите, учитесь и уже сейчас задумывайтесь, кем хотите стать! Ведь каждому из вас нужно найти свою дорогу, ту, по которой вы пойдете в жизни. А основа ее закладывается именно сейчас», — сказал он.
Заместитель председателя окружного Совета депутатов Игорь Кручинин также обратился к ребятам с напутственными словами.

«С получением паспорта каждый из вас становится особо ответственным за свои слова и поступки. Открывает паспорт и новые возможности в учебе, личностном развитии, работе. Идите к новым вершинам. И пусть вашими успехами гордятся учителя и родители, гордится страна», — подчеркнул он.

В завершение мероприятия была сделана общая фотография на память.

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В Кашире состоялся спортивный праздник с участием российских футболистов
31 марта 2025, 09:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Известные российские футболисты Дмитрий Аленичев и Егор Титов приняли участие в масштабном спортивном мероприятии в Кашире, которое проходило во Дворце спорта «Юбилейный». Знаменитости провели мастер-классы для молодых спортсменов, а затем вышли на поле в составе команд администрации округа и ветеранов Каширы, продемонстрировав яркий, честный и красивый футбол, сообщает пресс-служба городского округа.
В состав команды окружной администрации вошли представители местного руководства: глава городского округа Кашира и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, его первый заместитель Евгений Тертышников, а также руководитель Каширской городской федерации футбола Дмитрий Морозов и другие.

Противостояла команде администрации сборная местных ветеранов футбола, ныне работающих с подрастающим поколением. В их числе были опытные тренеры Николай Штукатуров и Иван Забелин, а также другие известные в районе спортсмены.

В конце мероприятия все желающие смогли получить автографы и сделать памятные фотографии со звёздами российского футбола.

Игра закончилась со счетом 10:10.

«Сегодня мы поделились нашим богатым игровым опытом с юными футболистами и приняли участие в товарищеском матче команд администрации и ветеранов. И я, и Егор Титов получили искреннее удовольствие, общаясь с молодыми игроками, руководством муниципалитета и каширскими зрителями — фанатами футбола», — подчеркнул игрок российского футбола, звезда «Локомотива», «Спартака», «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Поделился впечатлениями и Дмитрий Морозов, который отметил, что получил удовольствие от мероприятия.

«Мы все получили удовольствие от большого спортивного праздника и участия в нём Дмитрия Аленичева и Егора Титова. Сегодня на поле разыграли комбинацию с Дмитрием Аленичевым. Я болельщик «Спартака» и знаю их стенки и забегания. И когда получил пас от Аленичева, а потом состоялся гол, он сразу отметил этот спартаковский стиль. Было интересно играть с футболистами такого высокого уровня», — сказал он.

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Подмосковная спортсменка выиграла «масс-старт» чемпионата России по биатлону
31 марта 2025, 09:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Подмосковная биатлонистка Анастасия Халили завоевала золотую медаль на чемпионате России, впервые в своей карьере. Она одержала победу в «масс-старте», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Анастасия преодолела дистанцию в 12,5 километров за 41 минуту 45 секунд, допустив три промаха. Она опередила ближайшую соперницу Анастасию Егорову на 29 секунд. Третье место заняла Ирина Казакевич, которая отстала от лидера на 39 секунд и совершила четыре ошибки.

«Я рада, что сейчас все получается. Надеюсь, что в концовке сезона покажу то, что я действительно натренировала, на что я способна. 30 секунд преимущество — это здорово и это то, к чему я хочу стремиться в каждой гонке», — поделилась Халили в беседе с «Матч ТВ»

Ранее Анастасия Халили завоевала золотую медаль в составе команды региона на чемпионате России в смешанной эстафете.

С 26 по 30 марта в Ханты-Мансийске проходил чемпионат России по биатлону в дисциплинах «спринт», «гонка преследования», «эстафета» и «масс-старт». Этот турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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