В Наро-Фоминске обсудили программу содержания прибрежных зон водоёмов и родников

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
В Наро-Фоминске провели форум «Реализация проекта «Программа по содержанию прибрежных зон водоёмов и родников на территории Наро-Фоминского городского округа «Живая река». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Форум собрал представителей администрации, территориальных управлений, окружного Совета депутатов, предпринимателей, предприятий и организаций, за которыми закреплены территории прибрежных зон водоёмов и родников.
Организаторами форума выступили Торгово-промышленная палата Наро-Фоминского городского округа и окружная Общественная палата.
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«Представитель компании «Элинар» Артём Куимов познакомил участников с историей создания и реализации акции «Живая река», которая сегодня выросла в большую программу. На форуме обсудили реализацию проекта. Самой интересной частью встречи стали выступления с информацией об участии в программе школьников и волонтёров», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
Организаторами форума выступили Торгово-промышленная палата Наро-Фоминского городского округа и окружная Общественная палата.
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Лора Луганская