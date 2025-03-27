ЖКХ, благоустройство и транспорт стали темами выездного приёма в Верее

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
Представители администрации Наро-Фоминского городского округа провели выездной приём в самом маленьком городе Московской области – Верее. Главные вопросы касались жилищно-коммунального комплекса, благоустройства территорий и общественного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации.
«Жители предложили реорганизовать движение по улицам Красной и Кировской из двустороннего в одностороннее. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Помимо этого, поступила жалоба на качество поставляемых в школьную столовую продуктов. По этому сигналу будет проведена проверка», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
Жители также попросили улучшить медицинское обслуживание, построить физкультурно-оздоровительный центр и создать музейную экспозицию для проведения выставок. Особое внимание на встрече уделили проблемам водоснабжения и состояния транспортной инфраструктуры.
«Чистая вода из нового водозаборного узла – только часть решения проблемы. Важно заменить изношенные коммуникации. Их будут постепенно модернизировать в рамках госпрограммы по замене путей водоснабжения», – добавили в пресс-службе.Там отметили, что встреча в Верее ещё раз подтвердила необходимость диалога неравнодушных жителей с руководством городского округа. Обратная связь делает принимаемые решения более взвешенными, согласованными и оперативными.
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