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ЖКХ, благоустройство и транспорт стали темами выездного приёма в Верее

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Представители администрации Наро-Фоминского городского округа провели выездной приём в самом маленьком городе Московской области – Верее. Главные вопросы касались жилищно-коммунального комплекса, благоустройства территорий и общественного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации.
«Жители предложили реорганизовать движение по улицам Красной и Кировской из двустороннего в одностороннее. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Помимо этого, поступила жалоба на качество поставляемых в школьную столовую продуктов. По этому сигналу будет проведена проверка», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Жители также попросили улучшить медицинское обслуживание, построить физкультурно-оздоровительный центр и создать музейную экспозицию для проведения выставок. Особое внимание на встрече уделили проблемам водоснабжения и состояния транспортной инфраструктуры.
«Чистая вода из нового водозаборного узла – только часть решения проблемы. Важно заменить изношенные коммуникации. Их будут постепенно модернизировать в рамках госпрограммы по замене путей водоснабжения», – добавили в пресс-службе.
Там отметили, что встреча в Верее ещё раз подтвердила необходимость диалога неравнодушных жителей с руководством городского округа. Обратная связь делает принимаемые решения более взвешенными, согласованными и оперативными.

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Воробьёв присвоил ветерану Золотову звание «Почётный гражданин Московской области»
Воробьёв присвоил ветерану звание «Почётный гражданин Московской области»
27 марта 2025, 16:40

А. Воробьёв и А. Золотов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Андрей Воробьёв присвоил ветерану Великой Отечественной войны Александру Золотову звание «Почётный гражданин Московской области». Александр Григорьевич, которому в сентябре исполнилось 103 года, прошёл всю войну.
Он участвовал в обороне Москвы, Курско-Орловской битве, наступательной Висло-Одерской операции, освобождении польских городов от немецко-фашистских захватчиков. Награждён Орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, Орденом «За службу Родине в ВС СССР III степени» и многими медалями.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В преддверии 80-летия Великой Победы губернатор приехал в Балашиху поздравить ветерана с предстоящим большим праздником и вручить почётную награду.
«Александр Григорьевич, разрешите по поручению президента вручить вам, нашему герою, высокую награду – звание «Почетного гражданина Московской области». Для нас это большая честь. Вы дошли до Берлина, защищали Москву, вся грудь в орденах. Наш президент всегда проявлял особую заботу о ветеранах. А в год 80-летия Великой Победы все они будут наделены особым статусом почётных граждан, – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он поблагодарил ветерана за общественную деятельность, которую он вёл все эти годы.
«Вы встречались с нашими детьми в школах, принимали участие во множестве патриотических мероприятий. Это очень ценно! Здоровья вам! Совсем скоро мы все вместе встретим годовщину Великой Победы», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

9 мая 1945 года Александр Григорьевич Золотов встретил под Берлином. После окончания войны остался служить на благо Отечества. А уйдя на пенсию в 1977-м, стал активно заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
«Сначала я был командиром взвода, в Курской битве – командиром батареи, а в Висло-Одерской операции – уже начальником штаба дивизиона, старшим лейтенантом. 9 мая 1945-го встретил под Берлином. Наш полк охранял понтонные переправы через реку Одер войск Западного фронта, которыми командовал Жуков. На радостях наши командиры начали стрелять из всех видов оружия. Тогда мне было 24 года. Хочу поблагодарить вас, Андрей Юрьевич, за ту честь, которую вы мне оказали, присвоив звание «Почётного гражданина Московской области» и за то, как вы относитесь к ветеранам, всегда и во всём помогаете», – сказал Александр Григорьевич.

А. Воробьёв и А. Золотов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Всего сейчас в Московской области проживают более 18 тыс. ветеранов, в том числе 488 фронтовиков – участников Великой Отечественной войны. Ранее президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества в России.

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Предприятие из Раменского удвоит производство детской ортопедической обуви
27 марта 2025, 15:12

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Производственная компания «Мега Ортопедик» из Раменского увеличит выпуск ортопедической детской обуви.
Такими планами поделилась гендиректор компании Любовь Гуменник, проводя экскурсию для представителей администрации округа и исполняющей обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальи Чудаковой.
«Гуменник продемонстрировала гостям все этапы производства ортопедической обуви для детей. Компания выпускает около 30 тыс. пар в год, но может удвоить этот показатель. Вся продукция изготавливается вручную с соблюдением особых требований для обеспечения комфорта и пользы для здоровья детей», – сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Там добавили, что руководство компании заинтересовано в расширении производства и создании новых рабочих мест. Генеральный директор отметила нехватку рабочих кадров и поинтересовалась мерами поддержки бизнеса.

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В Долгопрудном родился младенец-богатырь весом более 5 кг
27 марта 2025, 14:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области появился на свет очередной новорождённый-богатырь весом более 5 кг. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В акушерское отделение Долгопрудненской больницы поступила 34-летняя женщина с доношенной беременностью. Врачи приняли решение о проведении естественных родов. В результате родился здоровый мальчик весом 5030 г и ростом 61 см.
«Наше отделение оснащено необходимым оборудованием, в нём работают высококвалифицированные специалисты. Еженедельно у нас проводятся Дни открытых дверей, где будущие родители могут познакомиться с врачами и заведующей, увидеть инфраструктуру, задать вопросы», – сказала заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по родовспоможению Елена Швырёва.
Сейчас мама и младенец уже выписаны домой.

В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», https://mama.zdrav.mosreg.ru/) где можно найти информацию о системе родовспоможения в регионе.

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Открыт прием заявок на V юбилейный Международный фестиваль «Большая сцена»
27 марта 2025, 13:48

Фото: istockphoto / MarioLisovski

С 10 февраля 2025 года открыт прием заявок на V юбилейный Международный фестиваль «Большая сцена». Торжественный гранд-финал пройдет 9 апреля 2026 года на сцене Государственного Кремлёвского Дворца. Фестиваль приглашает регионы России и дружественных стран принять участие в конкурсе, который служит важной платформой для объединения городов и стран через музыку, сообщает пресс-служба АНО ДО «Школа Эстрадного Искусства Юрия Гончара».
Цель фестиваля — поддержка творчески одарённых людей независимо от возраста и профессиональных навыков. Участники получат возможность расширить творческие границы, улучшить профессиональные компетенции и обменяться опытом.

Задача мероприятия — укрепление международного культурного диалога и создание социальных лифтов для продвижения творчества и масштабирования на всю страну.

Фестиваль пройдет в четыре этапа:

  1. Отборочный тур (заочный) — дистанционный отбор конкурсантов, прием заявок и материалов с 10 февраля по 30 сентября 2025 года.
  2. Полуфинал и финал (очный) — с 27 октября по 2 ноября 2025 года в Москве.
  3. Гранд-финал (очный) — 9 апреля 2026 года, награждение победителей и шоу-программа на сцене Кремлёвского Государственного Дворца с участием звезд российской эстрады.
Принять участие в фестивале смогут яркие, креативные исполнители и артисты. Возрастные рамки и подробные условия для каждой номинации указаны в Положении о конкурсе, доступном на официальном сайте.

Вся дополнительная информация — по телефонам: 7 (495) 275-25-23 и 7 (926) 453-25-45.

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В парке им. Гагарина установили селфиматы с моментальной печатью фото
27 марта 2025, 11:46

Фото: istockphoto / MarioLisovski

На территории городского парка им. Гагарина установлены несколько селфиматов — устройств для моментальной печати фотографий. Получить снимок может любой желающий, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
«Мы заключили договор на предоставление в аренду двух участков под селфиматы. Уверены, что фотобудки будут пользоваться спросом среди наших гостей. Ведь сейчас люди часто фотографируются на телефон, но редко кто распечатывает фотоснимки. А тут можно сразу получить фотокарточку, чтобы затем вставить ее в красивую рамочку», — сообщили представители объединенной дирекции парков м.о. Шатура.

Аппараты размещены в живописных зонах парка рядом с пешеходными дорожками. Бумажные снимки могут стать необычным и запоминающимся сувениром для молодежи, привыкшей к цифровым форматам, а также для туристов и гостей города.

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