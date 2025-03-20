Глава Наро-Фоминского округа посетил мастерскую волонтёров, поддерживающих военных

Недавно глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ посетил мастерскую, где добровольцы и волонтёры активно трудятся, оказывая помощь военным в зоне Специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Вклад волонтёров в дело приближения Победы огромен. Женщины ежедневно плетут сети в Наро-Фоминске, Головково, Атепцево, Каменском и Верее. За время специальной операции было отправлено более 3 километров сетей.
Сообщество «Наро-Фоминский тыл» также активно участвует в поддержке: они изготавливают сухие борщи (отправлено 75 057 порций), шьют индивидуальные перевязочные пакеты (отправлено 8 970 штук), вяжут носки для культей в госпиталь и многое другое.
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Сообщество «Наро-Фоминский тыл» также активно участвует в поддержке: они изготавливают сухие борщи (отправлено 75 057 порций), шьют индивидуальные перевязочные пакеты (отправлено 8 970 штук), вяжут носки для культей в госпиталь и многое другое.
«Дорогие волонтёры, выражаю Вам искреннюю признательность и благодарность за Ваш труд и самоотверженность. Общими силами набирается большое количество гуманитарной помощи, которая отправляется российской армии», — обратился к волонтёрам Шамнэ.
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Дайана Хусинова