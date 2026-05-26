Мужа и жену поймали в подмосковном магазине на краже товаров

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Супружеская пара попалась на краже товаров из строительного гипермаркета в Совхозе имени Ленина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Злоумышленников задержали сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на место по сигналу кнопки тревоги.

«Оказалось, что муж и жена уже не впервые заходят в магазин, чтобы поживиться товарами. Для отвлечения внимания охраны они клали недорогие вещи в корзину, а то, что собирались вынести бесплатно, прятали в глубокие карманы, прикрывая друг друга от камер», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы остановили «экономных» покупателей, в карманах которых лежали неоплаченные электроприборы, садовый инвентарь и инструменты, на выходе из магазина и передали их полиции для дальнейшего разбирательства.
Лев Каштанов

