В Бельгии поезд протаранил школьный автобус на переезде, есть погибшие
В Бельгии на переезде поезд протаранил школьный автобус. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», в результате ЧП есть погибшие.
Трагедия произошла в городе Бюггенхаут. Поезд столкнулся со школьным микроавтобусом на железнодорожном переезде. По предварительным сведениям, погибли несколько человек.
Точное число жертв и пострадавших уточняется. Авария случилась ранним утром, когда автобус с детьми выехал на пути. В компании, отвечающей за железнодорожную инфраструктуру, заявили: на тот момент шлагбаумы уже закрылись, а светофор показывал красный сигнал.
В общественном транспорте находились семеро школьников, водитель и сопровождающий. После столкновения эвакуировали около 100 пассажиров поезда — с ними работают медики и психологи.
