В Казани 20-летний парень напал на школьника и начал душить его у жилого дома
В центре Казани 20-летний молодой человек напал на несовершеннолетнего. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Инцидент произошёл утром 23 мая у жилого дома. Следствие установило, что парень набросился на мальчика и принялся его душить. Трагедию предотвратили случайные свидетели. Люди заметили драку, подбежали и остановили нападавшего.
После этого очевидцы вызвали скорую и полицию. Медики осмотрели пострадавшего ребёнка. Суд в Вахитовском районе Казани сообщил, что уроженца Алтайского края арестовали. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего.
Ранее сообщалось о шокирующем происшествии на детской площадке в Москве. Там неизвестный гражданин при детях начал начал совершать развратные действия.
Читайте также: