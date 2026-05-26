Россиянин пытался пронести в здание суда шаурму с наркотиками
В Башкирии в здание суда попытались пронести шаурму с наркотиками. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Судья рассматривал дело 22-летнего местного жителя. Когда обвиняемый попытался войти в здание ведомства, его остановил судебный пристав по обеспечению порядка деятельности судов.
Работник предложил мужчине пройти осмотр и сдать запрещённые предметы. Подсудимый заявил, что «запрещёнки с собой не имеет». Во время досмотра с помощью специальной установки сотрудники заметили в пакете с едой внутри шаурмы свёртки с неизвестным веществом.
Они передали информацию полицейским. Согласно справке об исследовании, порошок, изъятый у гражданина, является наркотическим веществом. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.
