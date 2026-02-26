Мужчин, обворовавших коттедж в Дмитрове, поймали по следам ДНК

26 февраля 2026, 09:21

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали двух мужчин, обокравших коттедж в Дмитровском округе. Вычислить злоумышленников помогли биологические следы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В полицию обратился хозяин коттеджа. Он рассказал, что его дом вскрыли и вынесли оттуда электроинструменты и бытовую технику на общую сумму более 600 тысяч рублей.





«В двери террасы, через которую проникли злоумышленники, следователи обнаружили ключ. Его отправили на экспертизу и выяснилось, что на нём есть биологический материал, совпадающий с данными из Федеральной базы геномной информации. Оказалось, что свой след там оставил ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 55-летний житель Солнечногорска», — говорится в сообщении.