Карманник украл у россиянки 3 млн рублей, которые она собиралась перевести мошенникам

26 февраля 2026, 09:28

В Иркутске карманник украл у пассажирки автобуса 3 млн рублей

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Иркутске 37-летняя женщина лишилась 9 млн рублей, 6 млн она добровольно отдала мошенникам, а еще 3 млн у нее украл карманник в автобусе, когда она ехала переводить деньги аферистам. Об этом информирует УМВД региона.