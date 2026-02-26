Карманник украл у россиянки 3 млн рублей, которые она собиралась перевести мошенникам
В Иркутске 37-летняя женщина лишилась 9 млн рублей, 6 млн она добровольно отдала мошенникам, а еще 3 млн у нее украл карманник в автобусе, когда она ехала переводить деньги аферистам. Об этом информирует УМВД региона.
Изначально жертве позвонил мошенник, выдававший себя за сотрудника спецслужб, и убедил, что её сбережения находятся под угрозой. Женщина сняла 6 миллионов рублей со своего банковского счёта и передала их курьеру. После этого преступники потребовали перевести ещё 3 миллиона на «безопасный счёт».
Россиянка обналичила требуемую сумму и направилась к банкомату. В переполненном автобусе у неё украли все деньги. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по фактам мошенничества и кражи в особо крупном размере.
Злоумышленника задержали. Им оказался 42-летний иркутянин с неоднократными судимостями. В стене квартиры он спрятал более миллиона рублей. Оставшиеся средства мужчина успел потратить на ремонтные работы.
Обнаруженные деньги вернули владелице. Судьба остальной суммы пока остаётся неизвестной.
