Бандиты застрелили известного актера на глазах у его детей

26 февраля 2026, 09:09

В Бразилии бандиты убили известного актера Феррейру на глазах у его детей

Фото: iStock/Motortion

В Бразилии бандиты расправились с известным театральным актером, который помогал в борьбе с преступностью. Об этом сообщает Need To Know.