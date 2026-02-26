Бандиты застрелили известного актера на глазах у его детей
В Бразилии бандиты расправились с известным театральным актером, который помогал в борьбе с преступностью. Об этом сообщает Need To Know.
23 февраля в Салвадоре, штат Баия, произошло нападение на 33-летнего актера Мойсеса Триндаде Барбоса Феррейру. Неизвестные подъехали к его дому и открыли огонь из автоматического оружия. Злоумышленники совершили преступление на глазах у его детей и родителей. Актер скончался, несмотря на усилия врачей. Полиция активно ищет подозреваемых.
Феррейра был известен своей деятельностью в театральных кругах Салвадора. В 2025 году он также открыл бар, ставший популярным местом для встреч и культурной жизни района. Вместе с коллегами артист ставил спектакли, посвященные жизни в бедных районах города. Помимо этого, Мойсес вел блог, в котором рассказывал о борьбе с преступностью.
