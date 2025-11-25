Мужчина с чулком на голове украл концертное оборудование со склада в Подмосковье
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 57-летнего жителя Белгородской области, подозреваемого в краже дорогостоящего оборудования со склада в микрорайоне Сходня в Химках. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Преступление произошло в ноябре прошлого года.
«Злоумышленник перелез через забор склада, где хранилось оборудование для проведения концертов и выставок, вскрыл окно, проник внутрь, для маскировки надел на голову чулок, забрал аппаратуру для светодиодных экранов и скрылся через лес. Ущерб от преступления составил более трёх с половиной миллионов рублей», — говорится в сообщении.Похитителя задержали на Восточном вокзале в Москве. Выяснилось, что это бывший работник склада. Против него завели уголовное по статье «Кража» и оставили под арестом до суда.