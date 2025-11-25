У россиянина забрали голову вьетнамского крокодила в аэропорту
Таможня задержала в аэропорту Уфы россиянина с головой вьетнамского крокодила
В аэропорту Уфы таможенники задержали россиянина, который пытался ввезти на родину чучело. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления, пишет «Лента.ру».
Инцидент произошел во время прохождения «зеленого коридора». В багаже мужчины обнаружили высушенную голову крокодила. У путешественника не оказалось документов на покупку и сертификатов на ввоз указанного изделия.
Он пояснил, что не знал о необходимости декларирования подобных товаров. Сувенир из Вьетнама изъяли и отправили на экспертизу, чтобы установить, относится ли рептилия к охраняемым видам.
«По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение», — говорится в материале.