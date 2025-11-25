Ревнивый россиянин ударил беременную жену ножом в живот
42-летний житель Ставрополья ударил беременную жену ножом в живот. Об этом сообщает краевой следком в телеграм-канале.
Все произошло вечером 12 ноября в станице Александрийской. Супруги поссорились на почве ревности — в этот момент они находились в процессе развода. Раненая 25-летняя девушка самостоятельно вызвала скорую. К счастью, врачам удалось сохранить жизнь матери и ребенка. Мужчина же скрылся с места преступления.
Вскоре злоумышленника задержали и обвинили его в покушении на убийство. Нерадивый муж признал вину и раскаялся в содеянном. Сейчас он находится под стражей.
