Ревнивый россиянин ударил беременную жену ножом в живот

Житель Ставрополья ударил беременную жену ножом в живот из-за ревности
Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

42-летний житель Ставрополья ударил беременную жену ножом в живот. Об этом сообщает краевой следком в телеграм-канале.



Все произошло вечером 12 ноября в станице Александрийской. Супруги поссорились на почве ревности — в этот момент они находились в процессе развода. Раненая 25-летняя девушка самостоятельно вызвала скорую. К счастью, врачам удалось сохранить жизнь матери и ребенка. Мужчина же скрылся с места преступления.

Вскоре злоумышленника задержали и обвинили его в покушении на убийство. Нерадивый муж признал вину и раскаялся в содеянном. Сейчас он находится под стражей.

