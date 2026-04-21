Мужчина устроил теплицу для конопли в съёмной квартире в Красногорске

21 апреля 2026, 13:49

Подмосковные полицейские задержали 49-летнего жителя Кирова по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





По данным следствия, мужчина арендовал квартиру в Красногорске и выращивал там коноплю.





«В одной из комнат оперативники нашли гроубоксы с вентиляцией и специальным освещением, а также 36 кустов конопли, удобрения, электронные весы, пакеты для фасовки, вакууматор и вещество растительного происхождения общей массой более килограмма», — говорится в сообщении.