Мужчина устроил теплицу для конопли в съёмной квартире в Красногорске
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подмосковные полицейские задержали 49-летнего жителя Кирова по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
По данным следствия, мужчина арендовал квартиру в Красногорске и выращивал там коноплю.
«В одной из комнат оперативники нашли гроубоксы с вентиляцией и специальным освещением, а также 36 кустов конопли, удобрения, электронные весы, пакеты для фасовки, вакууматор и вещество растительного происхождения общей массой более килограмма», — говорится в сообщении.Экспертиза вещества показала, что вещество является марихуаной.
Задержанный рассказал, что всё необходимое для нелегальной теплицы, включая семена конопли, он купил в даркнете и с сентября прошлого года занялся выращиванием запрещённых растений.