Школьница забеременела и родила ребенка от соседа-насильника
В Азербайджане 15-летняя девочка забеременела и родила ребенка после того, как ее изнасиловал сосед. Об этом сообщает Oxu.Az.
Вечером 14 апреля у школьницы, находившейся на 31-32 неделе беременности, начались схватки. Ее доставили в родильное отделение Центральной районной больницы Уджарского округа. Там она родила мальчика весом 1900 граммов. Врачи оказали роженице помощь и сообщили о случившемся в полицию.
Мать девочки заявила, что узнала о беременности дочери только 31 марта во время медицинского осмотра. Тогда же школьница призналась, что отец ребенка — их сосед. Семьи дружили и регулярно ходили друг к другу в гости. Отец подозреваемого отрицает виновность сына и настаивает на проведении ДНК-теста.
Вскоре после возбуждения уголовного дела началось расследование. По данным Госкомитета по делам семьи, женщин и детей, несовершеннолетняя мать и ее ребенок находятся в медицинском учреждении, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Читайте также: