Суд отказал историку-расчленителю в отправке на принудительные работы

21 апреля 2026, 13:40

Суд отказал историку Соколову в отправке на принудительные работы

Суд в Санкт-Петербурге отказал осужденному за убийство аспирантки историку Олегу Соколову в принятии заявления о замене оставшегося срока в колонии строгого режима на принудительные работы. Об этом РИА Новости рассказала глава пресс-службы судов города Дарья Лебедева.