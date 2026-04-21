Суд отказал историку-расчленителю в отправке на принудительные работы
Суд в Санкт-Петербурге отказал осужденному за убийство аспирантки историку Олегу Соколову в принятии заявления о замене оставшегося срока в колонии строгого режима на принудительные работы. Об этом РИА Новости рассказала глава пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По ее словам, причиной отказа стал пенсионный возраст Соколова — согласно статье 53.1 УК, лицам, достигшим этого возрастного порога, принудительные работы не назначаются.
Напомним, экс-преподавателя СПбГУ задержали в ноябре 2019 года, когда он пытался выбросить в реку Мойку человеческие останки. Следствие установило, что историк застрелил из обреза свою аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях, после чего расчленил тело.
Суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия. Отбыв часть наказания, Соколов попросил отправить его на принудительные работы.
