Музыкальный спектакль о Маяковском и Лиле Брик показали в Подольске
В Доме культуры имени Лепсе в Подольске прошла премьера музыкального спектакля о Владимире Маяковском и Лиле Брик. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Постановка рассказывает об отношениях поэта и женщины, повлиявшей на его жизнь и творчество. Написал сценарий и исполнил роль Маяковского солист Подольской филармонии, заслуженный артист Московской области и Удмуртской Республики Павел Быков.
«Я как человек, который когда-то серьезно занимался литературой, всегда остаюсь под впечатлением от этого поэта. Мне было интересно, как личная жизнь влияла на его творчество», — поделился он.Драматургическую основу составили отрывки из переписки Маяковского с Брик, а музыкальную — произведения на его стихи. В спектакле прозвучали композиции Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, Георгия Свиридова и Дмитрия Шостаковича.
Лилю Брик сыграла солистка Подольской филармонии, заслуженная артистка Хакасии и Дагестана Наталья Манулик. Она назвала свою героиню своего рода продюсером поэта, благодаря которому он стал популярным. Манулик призналась, что ей было любопытно попробовать себя в актерской роли после певческой карьеры. Стихи Маяковского она читала под музыку композитора Сергея Чечетко. Осипа Брика воплотил на сцене солист Москонцерта Михаил Ченцов, сопровождавший действие игрой на рояле.
До зрителей постановка дошла после двух лет подготовки: премьеру планировали раньше, но состав исполнителей пришлось изменить. Показ прошел в рамках проекта Подольской филармонии «Музыка и судьбы. Голоса XX века».