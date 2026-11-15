Музыкальный спектакль о Маяковском и Лиле Брик показали в Подольске

15 ноября 2026, 13:17

Фото: Мария Андрюхина

В Доме культуры имени Лепсе в Подольске прошла премьера музыкального спектакля о Владимире Маяковском и Лиле Брик. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».





Постановка рассказывает об отношениях поэта и женщины, повлиявшей на его жизнь и творчество. Написал сценарий и исполнил роль Маяковского солист Подольской филармонии, заслуженный артист Московской области и Удмуртской Республики Павел Быков.

«Я как человек, который когда-то серьезно занимался литературой, всегда остаюсь под впечатлением от этого поэта. Мне было интересно, как личная жизнь влияла на его творчество», — поделился он.