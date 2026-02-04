МВД Подмосковья проведет акцию о видах мошенничества
Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области проводит в интернете информационную акцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Целью акции является разъяснение аудитории основные виды мошенничества в сети и при телефонных звонках. К тому же правоохранители напомнят об уголовной ответственности за подобные преступления.
Кроме того, в рамках акции ведомство будет продвигать идеи активной жизненной позиции, саморазвития, занятий спортом и участия в волонтёрских движениях.
