МВД Подмосковья проведет акцию о видах мошенничества

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области проводит в интернете информационную акцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Целью акции является разъяснение аудитории основные виды мошенничества в сети и при телефонных звонках. К тому же правоохранители напомнят об уголовной ответственности за подобные преступления.

Кроме того, в рамках акции ведомство будет продвигать идеи активной жизненной позиции, саморазвития, занятий спортом и участия в волонтёрских движениях.

Иван Мусатов

