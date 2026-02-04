В хостеле под Солнечногорском обнаружили 89 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Постройки, переоборудованные под хостел, нашли полицейские в деревне Есипово городского округа Солнечногорск. Там проживали нелегальные мигранты из Южной Азии и стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В полицейском рейде также приняли участие народные дружинники.
«В результате проверки документов у 107 постояльцев хостела правоохранители выяснили, что 89 иностранцев нарушили правила режима пребывания на территории России. Каждого из них оштрафовали на сумму от пяти до семи тысяч рублей. Кроме того, 57 нарушителей выдворят за пределы страны», — говорится в сообщении.Сотрудники полиции задержали также 37-летнюю местную жительницу, подозреваемую в организации нелегальной миграции.