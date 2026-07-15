Врач предупредил об опасности физических нагрузок в жару

15 июля 2026, 15:42

Терапевт Водовозов: физические нагрузки на жаре могут привести к тепловому удару

Фото: iStock/Milos Bjelica

Интенсивные физические нагрузки при высокой температуре воздуха и на открытом солнце могут привести к тепловому удару. Об этом предупредил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.





По его словам, в группе наибольшего риска находятся дети, поскольку они могут не обращать внимания на плохое самочувствие, заигравшись, а их организм быстро теряет воду. Врач также посоветовал спортсменам проводить уличные тренировки с поправкой на жару и всегда иметь при себе не просто воду, а изотоники, которые восполняют потерю жидкости и электролитов.





«Организм иногда не выдерживает, даже когда человек находится в помещении и у него нет каких-то интенсивных нагрузок. А нагрузка здесь становится ещё дополнительным фактором риска», — подчеркнул Водовозов в разговоре с RT.