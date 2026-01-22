Мясокомбинат «Клинский» увеличил эффективность использования оборудования на 11%
Мясокомбинат «Клинский» в Московской области улучшил работу основных производственных участков после внедрения принципов бережливого производства — системы кайдзен. По итогам 2025 года предприятие увеличило эффективность использования оборудования примерно на 11% и сократило операционные расходы на 3%. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.
На комбинате сделали ставку на культуру постоянных улучшений.
Для этого на предприятии:
- усилили контроль за работой оборудования;
- стандартизировали процессы;
- развили систему наставничества;
- навели порядок на рабочих местах по методике 5С.
Проект реализовали в два этапа. Сначала специалисты оценили загрузку производственных мощностей. Анализ показал, какое оборудование не влияет на выполнение плана. Его вывели из процесса, что позволило сократить затраты на обслуживание, ремонт и электроэнергию.
На втором этапе на комбинате сосредоточили внимание на росте производительности труда. Для сотрудников разработали карты стандартных операций — они задали единый подход к работе, снизили количество ошибок и упростили обучение новых работников. Эти карты легли в основу обновлённой системы наставничества.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что мясокомбинат «Клинский» — флагман Группы «ПРОДО» в столичном регионе и один из лидеров Центрального федерального округа. Предприятие ежегодно выпускает более 150 видов колбас и мясных деликатесов общим объемом около 35 000 тонн. На комбинате работают свыше 1400 человек.