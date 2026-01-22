Мясокомбинат «Клинский» увеличил эффективность использования оборудования на 11%

22 января 2026, 11:28

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Мясокомбинат «Клинский» в Московской области улучшил работу основных производственных участков после внедрения принципов бережливого производства — системы кайдзен. По итогам 2025 года предприятие увеличило эффективность использования оборудования примерно на 11% и сократило операционные расходы на 3%. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.





На комбинате сделали ставку на культуру постоянных улучшений.



Для этого на предприятии:

усилили контроль за работой оборудования;

стандартизировали процессы;

развили систему наставничества;

навели порядок на рабочих местах по методике 5С.

Фото: пресс-служба мясокомбината «Клинский»