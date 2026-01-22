Подмосковные аграрии готовят проверенные семена картофеля к весне

22 января 2026, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области начали проверку семенного картофеля, который планируют использовать для ярового сева 2026 года. Работы проводят специалисты Дмитровского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.