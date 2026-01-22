Достижения.рф

Подмосковные аграрии готовят проверенные семена картофеля к весне

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области начали проверку семенного картофеля, который планируют использовать для ярового сева 2026 года. Работы проводят специалисты Дмитровского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.



Первые партии семян подготовили в картофелеводческом хозяйстве ООО «ДГТ» Дмитровского округа. На проверку направили репродукционный картофель сортов «Кармен» — 150 тонн, «Фламинго» — 20 тонн и «Прайм» — 20 тонн.

Лабораторные исследования показали, что весь семенной материал соответствует требованиям приказа Минсельхоза и нормам ГОСТ. Это значит, что картофель можно использовать для посевной кампании.

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Процедуру проверки полностью оформили в цифровом формате. Хозяйства подали заявки через федеральную государственную информсистему «Семеноводство», а после испытаний специалисты там же оформили протоколы с результатами.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что контроль качества семян напрямую влияет на продовольственную безопасность региона. Проверенные семена помогают избежать снижения урожайности и обеспечивают стабильное развитие картофелеводства.

В 2025 году в Подмосковье собрали 375 800 тонн картофеля. Это на 16 200 тонн больше, чем годом ранее.
Ирина Паршина

