Подмосковные аграрии готовят проверенные семена картофеля к весне
В Московской области начали проверку семенного картофеля, который планируют использовать для ярового сева 2026 года. Работы проводят специалисты Дмитровского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Первые партии семян подготовили в картофелеводческом хозяйстве ООО «ДГТ» Дмитровского округа. На проверку направили репродукционный картофель сортов «Кармен» — 150 тонн, «Фламинго» — 20 тонн и «Прайм» — 20 тонн.
Лабораторные исследования показали, что весь семенной материал соответствует требованиям приказа Минсельхоза и нормам ГОСТ. Это значит, что картофель можно использовать для посевной кампании.
Процедуру проверки полностью оформили в цифровом формате. Хозяйства подали заявки через федеральную государственную информсистему «Семеноводство», а после испытаний специалисты там же оформили протоколы с результатами.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что контроль качества семян напрямую влияет на продовольственную безопасность региона. Проверенные семена помогают избежать снижения урожайности и обеспечивают стабильное развитие картофелеводства.
В 2025 году в Подмосковье собрали 375 800 тонн картофеля. Это на 16 200 тонн больше, чем годом ранее.
