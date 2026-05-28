МЖД в этом году предложит выпускникам школ около 500 договоров о целевом обучении

28 мая 2026, 22:52

оригинал Фото: Московская железная дорога

Целевым направлением Московской железной дороги в этом году может воспользоваться 481 выпускник школ. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на пресс-службу МЖД.





Желающие могут получить среднее профессиональное образование по железнодорожным специальностям (420 квот) или высшее (61 квота). Ещё 43 соглашения смогут подписать те, кто уже учится в вузе.

«После заключения договора о целевом обучении с РЖД студенты могут получить именную стипендию от компании, выиграть гранты, участвовать в корпоративных молодёжных проектах работодателя, получить рабочую профессию, проходить оплачиваемую практику на предприятиях РЖД. По окончании обучения выпускник получит гарантированное трудоустройство с конкурентной зарплатой и статус молодого специалиста, дающий дополнительную поддержку компании», – рассказали в министерстве.