Провоз велосипедов на Ленинградском направлении 30 мая будет бесплатным

27 мая 2026, 20:20

оригинал Фото: АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

30 мая для удобства участников Московского детского велофестиваля во всех пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании разрешат бесплатный провоз велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.





Провезти велосипед бесплатно можно будет с 7 утра 30 мая до 6 часов 31 мая. Для прохода через турникеты пассажиру с велосипедом нужно будет оформить на станции отправления нулевую квитанцию для его провоза. Так компания хочет поддержать продвижение активного образа жизни и развитие велодвижения как экологичного способа передвигаться по городу



Велозаезд пройдет по Цветному бульвару в Москве. Стартовый городок будет расположен в сквере бульвара. Сбор участников начнётся с 10 часов.

«В остальные дни пассажиры тоже могут бесплатно провозить велосипед с 11:00 до 16:00, а также с 21:00 до 6:00. Вне бесплатных часов на велотранспорт нужно оформить проездной документ на сумму 60 рублей за расстояние до 100 километров, свыше 100 км – за 120 рублей», – напомнили в министерстве.