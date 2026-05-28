В Мострансавто по программе «Приведи друга» устроились 477 водителей и слесарей

28 мая 2026, 20:00

В Мострансавто по мотивационной программе «Приведи друга» с начала года приняли на работу 412 водителей и 65 слесарей. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Московской области.





По этой программе сотрудники компании рекомендуют на работу знакомых. Программа «Приведи друга» предусматривает получение сотрудником компании денежного вознаграждения, если по его рекомендации на работу примут водителя автобуса, аккумуляторщика, маляра, медника, обойщика, ремонтировщика резиновых изделий, рихтовщика кузовов, слесаря по ремонту автомобилей, станочника широкого профиля или электрогазосварщика.



Размер вознаграждения составляет 15 000 рублей. Половина суммы выплачивается по истечении месяца после трудоустройства кандидата, вторая половина – через два месяца. По этой программе сотрудники с начала года уже получили около шести миллионов рублей.

«Чем больше успешных кандидатов, тем выше общий бонус по программе. За рекомендацию второго и последующих кандидатов полагается по 20 000 рублей: 10 000 рублей через месяц, столько же – через два месяца после оформления на работу кандидата», – пояснили в ведомстве.