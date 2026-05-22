В аэропортах Подмосковья с начала года пресекли 140 фактов незаконной работы такси

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Сотрудники Минтранса Подмосковья, МВД России и службы безопасности аэропортов с начала года вынесли 143 постановлений за незаконную деятельность такси в воздушных гаванях на 715 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МТДИ Московской области.





За это время в аэропорту Шереметьево оштрафовали 139 человек, в аэропорту Домодедово – четыре.

«Поддаваться на уговоры «зазывал» небезопасно, так как водители не имеют необходимых предрейсовых проверок и стажа. А стоимость поездки часто бывает выше реальной в несколько раз. Выбирайте официальных перевозчиков такси через агрегаторы, по номеру телефона или в службе такси на стойках в аэропортах», – посоветовал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин