В аэропортах Подмосковья с начала года пресекли 140 фактов незаконной работы такси
Сотрудники Минтранса Подмосковья, МВД России и службы безопасности аэропортов с начала года вынесли 143 постановлений за незаконную деятельность такси в воздушных гаванях на 715 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МТДИ Московской области.
За это время в аэропорту Шереметьево оштрафовали 139 человек, в аэропорту Домодедово – четыре.
«Поддаваться на уговоры «зазывал» небезопасно, так как водители не имеют необходимых предрейсовых проверок и стажа. А стоимость поездки часто бывает выше реальной в несколько раз. Выбирайте официальных перевозчиков такси через агрегаторы, по номеру телефона или в службе такси на стойках в аэропортах», – посоветовал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат СибатулинКак напомнили в ведомстве, 19 августа прошлого года в Московской области ввели административную ответственность за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах региона. Мероприятия по пресечению работы «зазывал» на территории аэропортов проводят ежедневно.
За предложение нелегальных услуг такси в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский предусмотрены штрафы: для граждан – 5000 рублей, для должностных лиц – 20 000 рублей, для юрлиц – 50 000 рублей. На нарушителя составляется протокол об административном правонарушении.
В министерстве напомнили, что автомобиль такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов – белого цвета с жёлтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и оранжевым фонарём на крыше. В салоне должны быть размещены информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением.
Перед выходом на линию водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист и трёхлетний водительский стаж.