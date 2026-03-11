На 11 подмосковных дорогах починили уличное освещение

11 марта 2026, 17:29

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Наружное освещение восстановили специалисты Мосавтодора на 11 региональных дорогах в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели как в городской черте, так и в малых населённых пунктах.





«В городах свет починили на улице Санаторная в Ивантеевке Пушкинского округа, на Вокзальной улице в Домодедове и на улице Коммунальная в Королёве», — говорится в сообщении.