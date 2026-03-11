На 11 подмосковных дорогах починили уличное освещение
Наружное освещение восстановили специалисты Мосавтодора на 11 региональных дорогах в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели как в городской черте, так и в малых населённых пунктах.
«В городах свет починили на улице Санаторная в Ивантеевке Пушкинского округа, на Вокзальной улице в Домодедове и на улице Коммунальная в Королёве», — говорится в сообщении.Кроме того, фонари и линии освещения отремонтировали на улице Ганны Шостак в посёлке Черкизово Пушкинского округа, на участке Носовихинского шоссе в деревне Чёрное под Балашихой, на Центральной улице в деревне Манюхино округа Мытищи, на шестом километре Пятницкого шоссе в посёлке Отрадное округа Красногорск, в деревне Подосинки округа Коломна, в деревнях Псакино и Русаки округа Егорьевск, а также на 85-м километре Каширского шоссе в округе Ступино.