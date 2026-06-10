На 11 региональных дорогах Подмосковья починили светофоры
Неисправные светофоры отремонтировали специалисты Мосавтодора на 11 региональных дорогах в девяти округах Московской области на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в шести городах и пяти малых населённых пунктах.
«В городской черте светофоры починили на Октябрьском проспекте в Люберцах, на улице Карбышева в Балашихе, на Новом шоссе у района Большая Волга в Домодедове, на Тарасовской улице в Королёве, на Хлебозаводской улице в Ивантеевке и на улице Гагарина в Раменском», — говорится в сообщении.Кроме того, дорожные и пешеходные светофоры привели в порядок на Шоссейной улице в посёлке Малаховка округа Люберцы, в посёлке Заречье и в посёлке Большие Вязёмы Одинцовского округа, в посёлке Отрадное под Красногорском и на Советской улице в селе Пестриково под Коломной.