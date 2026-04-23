На 12 дорогах Подмосковья отремонтировали остановки

23 апреля 2026, 17:42

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Остановочные павильоны, расположенные на 12 региональных дорогах в семи округах Московской области, отремонтировали сотрудники Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели, в частности, в шести городах и четырёх малых населённых пунктах.





«В городской черте остановки привели в порядок в Фабричном проезде в Раменском, на Обуховской улице в Солнечногорске, на улицах Большая Серпуховская, Подольская и Профсоюзная в Подольске, на улице Народного Ополчения в Красногорске, на Вишняковском шоссе в Николо-Архангельском микрорайоне Балашихи и на Транспортной улице в Реутове», — говорится в сообщении.