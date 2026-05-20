В Балашихе сносят деревянный дом с 14 квартирами

20 мая 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный дом с 14 квартирами, находящийся в аварийном состоянии, сносят на улице Жилгородок в микрорайоне Ольгино округа Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили в 1949 году, его общая площадь составляет около 530 квадратных метров.





«Обследование показало снижение эксплуатационных характеристик строительных конструкций. Жильцов из дома расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.