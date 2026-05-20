В Балашихе сносят деревянный дом с 14 квартирами
Двухэтажный деревянный дом с 14 квартирами, находящийся в аварийном состоянии, сносят на улице Жилгородок в микрорайоне Ольгино округа Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом построили в 1949 году, его общая площадь составляет около 530 квадратных метров.
«Обследование показало снижение эксплуатационных характеристик строительных конструкций. Жильцов из дома расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Завершить снос планируют до конца мая.
Всего в округе Балашиха выявили 396 аварийных зданий, самостроев и недостроев. В настоящее время 264 проблемных объекта снесли или достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.