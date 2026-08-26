На 13 дорогах в Подмосковье починили освещение

26 августа 2026, 15:33

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Неисправное освещение отремонтировали за неделю на 13 региональных дорогах в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В округе Егорьевск работы провели на двух локациях — на Касимовском шоссе в деревне Песье и улице Антипова в окружном центре, а в Можайском округе — на Совхозной улице в деревне Моденово и на улице Полиграфистов в Можайске.





«Освещение починили также на Юбилейной улице в городе Белоозёрский округа Воскресенск, на Школьной улице в подольском микрорайоне Климовск, на Московской улице во Фрязине, в деревне Киселиха округа Домодедово, на Пролетарской улице в деревне Ивановское под Серпуховом и на улице Ганны Шостак в посёлке Черкизово Пушкинского округа», — говорится в сообщении.