Пассажиры совершили на «дачных» автобусах Подмосковья более 1,6 млн поездок

26 августа 2026, 14:01

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 1,6 млн поездок совершили пассажиры на «дачных» маршрутах компании «Мострансавто» с начала текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Всего в регионе в этом году запустили 31 сезонный маршрут, а на 16 направлений вывели дополнительные автобусы.





«Самым востребованным оказался маршрут №34, связывающий Орехово-Зуево с деревней Новониколаевка: на нём с начала дачного сезона совершили 319 тысяч поездок. Второе место по этому показателю занимают автобусы №83, курсирующие между Лыткариным и селом Верхнее Мячково. Ими воспользовались свыше 157,2 тыс. раз. А замыкает топ-3 маршрут №27 «Егорьевск — Кочема» со 157 тысячами поездок», — говорится в сообщении.