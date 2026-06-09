На 13 региональных дорогах Подмосковья отремонтировали знаки
Повреждённые и отсутствующие знаки починили и восстановили специалисты Мосавтодора на 13 региональных дорогах в десяти округах Московской области на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в городах и малых населённых пунктах.
«В городской черте дорожные знаки привели в порядок на Владимирской улице и проспекте Ленина в Егорьевске, на улице Свердлова в Озёрах, на Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, на Советской улице в Электрогорске и на Волковской улице в Люберцах», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки отремонтировали в посёлке Авсюнино под Егорьевском, в посёлке Софрино Пушкинского округа, в деревне Емельяново Орехово-Зуевского округа, в деревнях Бутурлино и Вечери округа Серпухов, на улице Московская в посёлке Дорохово под Рузой и на 46-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово.