На 13 региональных дорогах Подмосковья отремонтировали знаки

09 июня 2026, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые и отсутствующие знаки починили и восстановили специалисты Мосавтодора на 13 региональных дорогах в десяти округах Московской области на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели в городах и малых населённых пунктах.





«В городской черте дорожные знаки привели в порядок на Владимирской улице и проспекте Ленина в Егорьевске, на улице Свердлова в Озёрах, на Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, на Советской улице в Электрогорске и на Волковской улице в Люберцах», — говорится в сообщении.