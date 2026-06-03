На 15 подмосковных дорогах убрали незаконную рекламу и граффити

03 июня 2026, 13:58

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Незаконно размещённую рекламу и вандальные надписи убрали с автобусных остановок и знаков на 15 региональных дорогах в восьми подмосковных округах специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Самый большой объём работ провели в округе Люберцы: там убрали граффити с остановочных павильонов на проспекте Победы в микрорайоне Красная Горка и на улице Карла Маркса в посёлке Красково, а также со знаков на Комсомольском проспекте в городе Люберцы. А остановку на Быковском шоссе в посёлке Малаховка очистили от рекламы.





«Несколько объектов привели в порядок в Богородском округе — там убрали рекламу с дорожных знаков на улице Ленина в селе Кудиново и с остановок на Центральной улице в Кудинове и на Фабричном шоссе в Старой Купавне, а граффити смыли со знаков на улице Советской Конституции в Ногинске», — говорится в сообщении.